İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7376
  • EURO
    50,2074
  • ALTIN
    5943.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB ülkesinden dikkat çeken adım: Rus tehdidi harekete geçirdi
Dünya

AB ülkesinden dikkat çeken adım: Rus tehdidi harekete geçirdi

Polonya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez anti-personel kara mayınlarının üretimine yeniden başlayarak bu mayınları ülkenin doğu sınırına konuşlandırma kararı aldı.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
AB ülkesinden dikkat çeken adım: Rus tehdidi harekete geçirdi
ABONE OL

Polonya, sınır güvenliğini artırmak için harekete geçti. Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkesinin Belarus ve Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırlarını güçlendirmek için anti-personel kara mayınları döşeyeceklerini söyledi.

"POLONYA, 26 ŞUBAT'TA OTTAWA ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLECEK"

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Norveç hariç Rusya ile sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinin anti-personel mayınlarının kullanılması, depolanması ve üretilmesini yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamalarının ardından Polonya'nın da 26 Şubat 2026 tarihinde söz konusu anlaşmadan çekileceğini bildirdi. Soğuk Savaş'ın ardından ilk kez anti-personel mayın üretimine başlayacaklarını belirten Pawel Zalewski, mayınların Doğu Kalkanı projesinin bir unsuru olacağını ifade etti. "Mümkün olan en kısa sürede, büyük miktarlarla ilgileniyoruz" şeklinde konuşan Zalewski, üretilecek mayınların Polonya'nın güvenlik ihtiyacını karşılanmasının ardından Ukrayna'ya da ihraç edilebileceğini söyledi.

Polonya ordusuna mayın tedarik etmekte olan devlet şirketi Belma'ya göre, doğu sınırı için 5-6 milyon mayına ihtiyaç duyulmakta. Yıllık 100 bine yakın mayın üreten Belma, bunu 1 milyon 200 bine çıkarabileceğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.