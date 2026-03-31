Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesinin yayımladığı bir haber, ülkede büyük yankı uyandırdı. ABD'nin Polonya'dan bir Patriot bataryasını Orta Doğu'ya göndermesini gayriresmi olarak talep ettiği iddiası, Varşova'da hızlı bir tepki zincirine yol açtı. Polonya hükümeti en üst düzeyden açıklama yaparak iddiaları reddetti ve Patriot sistemlerinin ülkeden çıkarılmasının söz konusu olmadığını net biçimde ortaya koydu.

KOSİNİAK-KAMYSZ'DAN PATRİOT İDDİALARINA KESİN RET

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin Polonya'dan Patriot hava savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırmasını istediğine dair haberlerin ardından bu yöndeki iddiaları reddetti.

Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre ABD, Polonya'dan bir Patriot bataryasını, İran ile artan füze gerilimi kapsamında Orta Doğu'ya göndermesini gayriresmi olarak gündeme getirdi.

Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, Rzeczpospolita'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin bu konuda herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

KOSİNİAK-KAMYSZ'DAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, haberin yayımlanmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Kosiniak-Kamysz, paylaşımında, Polonya'nın güvenliğinin mutlak öncelik olduğunu belirterek "Patriot bataryalarımız Polonya hava sahasını ve NATO'nun doğu kanadını korumaya hizmet ediyor. Bu konuda hiçbir değişiklik yok ve onları başka bir yere konuşlandırmayı planlamıyoruz. Müttefiklerimiz burada ne kadar önemli görevler üstlendiğimizi çok iyi biliyor ve anlıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'a asker göndermeyeceklerini bildirmişti.