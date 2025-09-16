İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

AB ülkesinden katil İsrail'e 1 milyar euroluk darbe! İptal edildi

Gazze'deki soykırımından dolayı Tel Aviv yönetimine karşı 9 maddelik yaptırım kararı alan İspanya, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki sözleşmeyi iptal etti.

AA16 Eylül 2025 Salı 11:53 - Güncelleme:
AB ülkesinden katil İsrail'e 1 milyar euroluk darbe! İptal edildi
İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığının, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon avro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon avro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.

