AB ülkesinden katil İsrail'in Sumud saldırısına tepki: Bütün dünya harekete geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Kızılhaç'ın Gazze faaliyetlerini durdurması, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının bütün dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

2 Ekim 2025 Perşembe 08:15
AB ülkesinden katil İsrail'in Sumud saldırısına tepki: Bütün dünya harekete geçmeli
Higgins yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'ya barış getirme taahhüdüyle birçok ülkenin geçen haftalarda Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğuna değinen Higgins, "Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür." ifadelerini kullandı.

Higgins, filodakilerin güvenliğinin herkes için bir endişe konusu olduğunu belirterek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin Devleti'nin parçasıdır. Filo, insani misyonunu işgal altındaki o topraklarda gerçekleştirecek." vurgusunu yaptı.

Gazzeliler için Gazze'deki bazı bölgelere girişin tehlikeli olduğunu anımsatan Higgins, bunun sivillerin durumunu daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Higgins, "Uluslararası hukukun artık açıkça kabul edilen ihlalleri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Gazze'deki sivil halka yönelik faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasıyla birlikte tüm bu gelişmeler bütün dünyayı alarma geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- İSRAİL'İN EL KOYDUĞU GEMİDEKİ İRLANDALI SENATÖR: RIZAM DIŞINDA KAÇIRILDIM

Öte yandan İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirdiği filodaki Spectre gemisinde yer alan İrlandalı senatör Chris Andrews'ün partisi Sinn Fein, Andrews'ün bir görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde Andrews, "Merhaba. Benim adım Chris Andrews. İrlandalıyım. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail işgal güçleri tarafından rızam dışında kaçırıldım demektir." ifadelerini kullandı.

Andrews, "İnsani misyonumuz tamamen şiddetten uzak ve uluslararası hukuka uygundur. Hükümetimizden benim derhal serbest bırakılmamı isteyin." açıklamasında bulundu.

