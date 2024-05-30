AB ülkesinden Putin'i kızdıracak karar: Her ay Ukrayna'ya top mermisi göndereceğiz

Başbakan Fiala ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, başkent Prag'da 30-31 Mayıs'ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı öncesinde basına ortak açıklamalarda bulundu.

Fiala, NATO'nun ülkesinin güvenliği açısından önemine işaret ederek, Çek ordusunun NATO bünyesinde katıldığı faaliyetlere değindi. Çekya'nın bu yıl ilk defa Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma sanayisine ayırdığını belirten Fiala, savunma sanayisinde modernizasyona gitmeyi planladıklarını, bu alanda yapılacak yatırımlara açık olduklarını ifade etti.

Ukrayna'da süren savaşa da değinen Fiala, bu ülkeye yapılacak yardımlara ilişkin görüş alışverişlerinin sürdüğüne dikkati çekerek, "Ukrayna'ya yardım edersek Avrupa'nın güvenliğine yardım etmiş oluruz." dedi.

Fiala, Çekya'nın Ukrayna için başlattığı tank ve top mermisi tedarikine ilişkin inisiyatife de değinerek, girişime 15 ülkenin katıldığını ve 1,6 milyar avroluk fon oluşturulduğunu dile getirdi.

Çekya'nın başlattığı girişim kapsamında Ukrayna'ya ilk teslimatın gelecek günlerde yapılacağını kaydeden Fiala, "Haziran ayından itibaren Ukrayna'ya her ay on binlerce top mermisi teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNA'YA MÜHİMMAT AKIŞININ DEVAM ETMESİ ÇOK İYİ HABER"



Stoltenberg de Fiala'ya toplantıya ev sahipliği yaptığı ve Ukrayna için başlattığı girişim dolayısıyla teşekkür etti.

Çek girişiminin sahada fark yarattığını vurgulayan Stoltenberg, "Top mermilerinin ilk teslimatının çok yakında gerçekleşecek olması çok iyi haber. Çek girişimiyle Ukrayna'ya mühimmat akışının devam etmesi çok iyi haber." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, dışişleri bakanlarının iki gün boyunca Prag'da, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanacağını belirterek, zirvede İttifak'ın Ukrayna'ya savunma ve eğitim desteğinin koordinasyonunda büyük bir rol üstlenmeyi ve çok yıllı mali taahhüt de dahil yardımlarını daha sağlam temele oturtmayı planladığını söyledi.

Ayrıca Asya-Pasifik'teki Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile siber teknoloji ve hibrit tehditlere karşı mücadele dahil daha yakın çalışmanın hedeflendiğini dile getiren Stoltenberg, bakanların bunların yanı sıra terörle mücadele ve İttifak'ın güneyindeki istikrarsızlığın nasıl ele alınacağını tartışacaklarını kaydetti.