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Dünya

AB üyesi ülkede tartışmaları karar! Destekli ölüm yasası'' mecliste kabul edildi

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalığı bulunan yetişkin bireylere kendi hayatlarına yasal olarak son verme hakkı tanıyan ötanazi yasasını onayladı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 14:08 - Güncelleme:
AB üyesi ülkede tartışmaları karar! Destekli ölüm yasası'' mecliste kabul edildi
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Slovenya Meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada ötanazi için 50 milletvekili evet, 34 milletvekili hayır, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

STA haber ajansı, yasanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için "destekli ölüm yasası"nın uygulanmayacağı kaydedildi.

Muhafazakar Slovenya Demokrat Partisinden (SDS) bazı milletvekilleri, tasarıyı kınayarak en savunmasız olanlar için yaşamın değerinin küçümsenmesine kapı araladığını savundu.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 55'i destekli ölüm için evet oyu kullanmıştı.

  • ötanazi yasası
  • Slovenya Meclisi
  • ölümcül hastalık

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