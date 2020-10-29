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Dünya

AB üyesi ülkelerin liderleri Fransa'daki saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ortak açıklamayla Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı. Fransa ve Fransız halkıyla dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, terörle ve aşırıcılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 21:29 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 21:29
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Ortak açıklamada, "Biz Avrupalı liderler Fransa'daki terör saldırısı nedeniyle şoke olduk ve üzüntü duyduk. Ortak değerlerimize yönelik bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Fransa ve Fransız halkıyla dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, terörle ve aşırıcılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlarla inançlar arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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