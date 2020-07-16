İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8597
  • EURO
    7,8319
  • ALTIN
    398.371
  • BIST100
    119298
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB üyesi ülkelerin liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
Dünya

AB üyesi ülkelerin liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek

AB üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:31
ABONE OL

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Temmuz'da gerçekleşecek zirve, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de katılacak.

Zirvede, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı liderler tarafından müzakere edilecek.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak koşulları tartışacak.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de ele alacak liderler, bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını belirlemeye çalışacak.

Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda ortak tutum belirlenmesi için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması bekleniyor.

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.