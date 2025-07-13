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Dünya

AB ve Endonezya serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 16:38 - Güncelleme:
AB ve Endonezya serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırlanıyor
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Von der Leyen, Brüksel'de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir dönemden geçildiğine işaret eden von der Leyen, ekonomik belirsizlik ile jeopolitik dalgalanmaların birleştiğini, böyle bir ortamda ortakların birbirine daha da yakın olması gerektiğini anlattı.

AB VE ENDONEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Von der Leyen, "Bugün AB-Endonezya ortaklığında büyük bir adım atıyoruz. İddialı bir serbest ticaret anlaşması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

AB-Endonezya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yapılacağına işaret eden von der Leyen, "10 yıllık müzakerelerin ardından atılım gerçekleştirdik. Birlikte, öngörülebilir ve uzun vadeli ortaklıkların önemi konusunda güçlü mesaj veriyoruz. Bu yeni ticaret anlaşması hem halkımıza hem de ülkemize büyük fırsatlar getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDAN BÜYÜK ÖLÇÜDE FAYDALANACAK

Von der Leyen, yeni anlaşmanın, pazarları genişleteceğini, kilit sektörlere daha fazla fırsat sunacağını belirterek, tarım, otomotiv ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin serbest ticaret anlaşmasından büyük ölçüde faydalanacağını kaydetti.

AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2016 yılında başlanmıştı.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile Endonezya temsilcileri serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızla ilerletmek için çalışacak.

  • serbest ticaret anlaşması
  • Ursula von der Leyen

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