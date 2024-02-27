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Dünya

AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker mi gönderiyor? İşte detaylar...

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü söyledi. Fico konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'Birçok NATO ve AB üyesi ülke, askerlerini ikili düzeyde Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyor.' ifadelerine yer verdi.

AA27 Şubat 2024 Salı 06:21 - Güncelleme:
AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker mi gönderiyor? İşte detaylar...
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya'nın hiçbir şekilde Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade etti.

"Birçok NATO ve AB üyesi ülke, askerlerini ikili düzeyde Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyor." diyen Fico, bunda büyük güvenlik riskleri gördüklerini vurguladı.

Fico, Ukrayna'da savaşın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını yineleyerek, ülkesinin ölüme neden olmayan yollarla yardım etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Slovakya'nın Ukrayna'da mayın temizleme alanında desteğine devam edeceğini kaydeden Fico, ülkesinin Ukrayna'ya herhangi bir silah ya da askeri mühimmat göndermeyeceğini bir kez daha vurguladı.

  • Robert Fico
  • Ukrayna askeri
  • AB ve NATO ülkeleri

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