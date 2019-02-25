İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2988
  • 6,0152
  • 226.106
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB, 'Venezuela'ya askeri müdahale' seçeneğine karşı çıktı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya karşı askeri müdahaleden kaçınılması uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Venezeula'daki krizin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu hedefe şiddet yoluyla ulaşılamayacağını belirtti. Kocijancic, "(Venezuela'ya) askeri müdahaleden kaçınılmalı." dedi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'e kötü haber: Başarısız oldu

İsrail'e kötü haber: Başarısız oldu

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İYİ Parti'ye kötü haber, Kocamaz aday olamıyor

İYİ Parti'ye kötü haber, Kocamaz aday olamıyor

Başkan Erdoğan'dan Zillet ittifakı çıkışı

Başkan Erdoğan'dan Zillet ittifakı çıkışı

AB'den 'Venezuela' uyarısı: Müdahaleden kaçınılmalı

AB'den 'Venezuela' uyarısı: Müdahaleden kaçınılmalı

Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri belli oldu

Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri belli oldu

MEB ile SSB arasında tarihi protokol: Bir ilk olacak

MEB ile SSB arasında tarihi protokol: Bir ilk olacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA