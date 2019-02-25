AB, 'Venezuela'ya askeri müdahale' seçeneğine karşı çıktı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Venezeula'daki krizin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu hedefe şiddet yoluyla ulaşılamayacağını belirtti. Kocijancic, "(Venezuela'ya) askeri müdahaleden kaçınılmalı." dedi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.