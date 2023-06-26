İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9858
  • EURO
    28,3575
  • ALTIN
    1611.97
  • BIST100
    5713.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın gücünün kırıldığını gösteriyor
Dünya

AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın gücünün kırıldığını gösteriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının Ukrayna'daki savaşın Kremlin'in gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösterdiğini söyledi.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın gücünün kırıldığını gösteriyor
ABONE OL

Borrell, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Wagner grubunun isyanını "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yarattığı canavarın, kendisini ısırması" olarak niteleyen Borrell, "Bu hafta sonu yaşananlar, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, AB'nin durumu yakından izlediğini vurgulayarak, nükleer bir gücün siyasi çalkantı içinde olmasının tehlike arz ettiğini, AB'nin muhtemel senaryolar üzerinde çalışacağını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Şimdi Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla destekleme zamanı" dedi.

- WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

  • AB Dış İlişkiler
  • Güvenlik Politikası
  • Kremlin Krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.