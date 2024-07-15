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Dünya

AB yaptırımları kapsamında yeni karar! Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak

Letonya yönetimi, AB yaptırımları kapsamında, Belarus plakalı araçların ülkeye girişine yasak getirme kararı aldı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
AB yaptırımları kapsamında yeni karar! Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak
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Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı.

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