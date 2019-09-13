26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB yargısı ırkçı 

İnsan hakları ve basın özgürlüğü bayraktarlığı yapan Avrupa’nın ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu. Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı, üye ülkelerin cezai adalet sisteminde “ırkçı ön yargıyla” hareket ettiğini tespit etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği’nin (AB) ırkçılıkla mücadele ağı, nefret suçlarının cezalandırılması sürecinde üye ülkelerin adalet sistemlerinin “ırkçı ön yargıyla” hareket ettiğini ortaya koydu.

AYRIM POLİSTE BAŞLIYOR

Brüksel merkezli Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), 24 üye ülkede gerçekleştirdiği araştırmalar sonrasında, “Adalet Uçurumu: Avrupa Çapında Cezai Adalet Sisteminde Irkçılık Yaygın” başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, üye ülkelerde ırkçı suçların en başta polis tarafından kayda alınması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yetkililerin “ırkçı ön yargıyla” hareket ettiğini tespit etti. Bu durumun ciddi anlamda bir “adalet boşluğuna” yol açtığına işaret eden rapor, aynı zamanda ırkçı ve nefret suçlarının çoğu zaman kayda alınmadığını ortaya koydu.      

IRKÇILIK KITADA ARTIYOR

Rapor aynı zamanda 2014-208 dönemi arasında üye ülkelerde ırkçı suçların artışta olduğunu duyurdu. Terör saldırılarının nefret suçlarını tetiklediğine işaret eden rapor, özellikle Fransa ve İngiltere’de Müslüman karşıtı saldırılarda artış olduğunu ifade etti. Fransa’da 2015’te gerçekleşen terör saldırıları sonrasında Müslüman karşıtı saldırıların arttığına dikkati çekilen raporda, saldırıların 2014’te 133 civarında seyrederken,  2015’te 429’a ulaştığı kaydedildi. Diğer taraftan İngiltere’de ise Brexit referandumu sürecinde nefret suçlarının arttığına işaret eden rapor, 2016-2018 yılları arasında dini nefret suçlarında yüzde 40 artış olduğunu kaydetti. Rapor, Müslümanların özellikle dini nefret suçlarından en fazla etkilenen gruplar arasında olduğunun altını çizdi.      

 

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Galatasaray'a üç puan Falcao'dan

Galatasaray'a üç puan Falcao'dan

39 ilçede başladı

39 ilçede başladı

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA