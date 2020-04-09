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Dünya

AB, Yemen'deki ateşkes kararından memnun

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:13
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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çatışmaya taraf olan diğer grupların da acilen ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "taraflar arasında kriz toplantısı" çağrısının AB tarafından desteklendiğini aktaran Borrell, ticari mallar, ilaçlar ve insani yardım erişiminin engelsiz gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çekti.

Borrell, AB'nin çatışmaya taraf olan tüm gruplarla irtibatını güçlendireceğini bildirdi.

- YEMEN'DE ATEŞKES

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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