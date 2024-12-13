AB yetkilisi: İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge işgalini sonlandırmalı

Üst düzey bir AB yetkilisi, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son gelişmelerin, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından uzun süre önce ilhak edilmesi olayıyla karıştırılmaması gerektiğine değinen yetkili, bu ilhakın AB tarafından hiçbir zaman tanınmadığını söyledi.

Baas rejimi çöktü! Lübnan'daki camilerde sevinç tekbirleri Yetkili, "AB olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu çok açık bir şekilde belirten kararını takip ediyoruz." dedi.

"Şimdi ise İsrail'in tampon bölgeyi işgal etmesi durumu var" ifadesini kullanan yetkili, "Bu noktada Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkemizi vurguluyoruz. Dolayısıyla bu tampon bölge Suriye halkına ne kadar çabuk geri dönerse o kadar iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Ürdün'den Suriye açıklaması Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.