İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8096
  • EURO
    9,3005
  • ALTIN
    434.588
  • BIST100
    1427.33
Dünya

AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:10
ABONE OL

Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Ursula von der Leyen, AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var." açıklamasında bulundu.

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB, şu ana kadar önde gelen Kovid-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.