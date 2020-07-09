AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:05

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Halk Partisinin (EPP) "Akdeniz'de İstikrar ve Güvenlik: Türkiye'nin Olumsuz Rolü" başlıklı oturumda söz aldı.

Yakın zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) düzenlediği ziyaretlerin ardından Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunduğunu anımsatan Borrell, "Akdeniz'de istikrar ve güvenliği sağlamak kolektif angajman gerektiriyor." diye konuştu.

Libya ve Suriye'de süren çatışmalar ile bölgedeki gelişmelerin AB'nin çıkar ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Borrell, bunun kontrolsüz göç, terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla kendini gösterdiğini söyledi.

- "TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLARIMIZI GÖZ ARDI EDEMEYİZ"



Borrell, "Türkiye de bölgedeki, Suriye ile Libya'daki durumdan etkilenen ve etkin olan aktörlerden biri." dedi.

Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra farklı konularda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkati çeken Borrell, "Ancak ortak çıkarlarımızı da göz ardı edemeyiz. Türkiye 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya karşı çok cömert davrandı ve dayanışma gösterdi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Türkiye Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor." diyerek, diğer taraftan Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sağlanması için Türkiye ile birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı olduğumuza ilişkin açık mesaj verdik. Değerlerimizi, üye ülkelerimizin sınır ve egemenlik haklarını koruma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanan Borrell, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması konusunda da kararlı olduklarını kaydetti.

Borrell, "Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz. İlişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz." dedi.

Doğu Akdeniz'de güvenliğin "misillemeler" yerine müzakere ve diyalogla sağlanacağının altını çizen Borrell, Türkiye ile çok sayıda ortak çıkar alanı bulunduğunu, pazartesi günü düzenlenecek Dış İlişkiler Konseyinde gelecekteki ilişkilerin ele alınacağını bildirdi.