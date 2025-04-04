AB Yüksek Temsilcisi Kallas: O zaman tehdit altında oluruz

Kallas, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününün girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun savunma harcamaları hedefine ulaşmak için AB ve üyesi ülkelerin atılımlarda bulunduğunu anlatan Kallas, AB'nin 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen stratejisini örnek gösterdi.

Kallas, "Bu plan NATO'nun kabiliyet hedefleriyle el ele gidiyor. Avrupa ülkelerine NATO'nun hedeflerini yerine getirmede yardımcı olacak. Bu da NATO'nun tamamını daha güçlü kılacaktır ki amacımız da budur." dedi.

- "TEHDİT ALTINDA OLURUZ"

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili olarak Kallas, Kiev'in tüm diplomatik ve güvenlik tartışmalarına tam katılımının sağlanmasının önemini yineleyerek Ukrayna ve Avrupa'nın bölgeyi etkileyecek her türlü kararda hemfikir olması gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuda Avrupalı müttefiklere güvence verdiğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yol açtığı küresel tehdide dikkati çeken Kallas, Moskova'nın GSYİH'nin yüzde 9'unu aşan askeri harcamalarının bu tehdidin bir işareti olduğunu savundu.

Kallas, "Eğer yeterince güçlü olmazsak, savunma harcamaları konusunda ev ödevimizi yapmazsak o zaman tehdit altında oluruz." uyarısında bulundu.

- "TİCARET SAVAŞLARINDA KAZANAN YOKTUR"

Kallas, AB ve ABD arasında son dönemde yaşanan ticari gerginlikler ve yeni gümrük tarifelerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Ticaret savaşların da kazanan yoktur. ABD ve Avrupa gibi doğal ortaklar çatışmaya girerse düşmanlarımız kenardan izler." diye konuştu.

Ticarete yönelik müzakerelerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Kallas, Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarlarını savunmaya hazır olduğunun da altını çizdi.

