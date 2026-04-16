AB, Yunan polisini işaret etti: Göçmen iddiaları soruşturulmalı

AB Komisyonu sözcülerinden Magnus Brunner, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, BBC'nin haberinde yer alan, Yunan polisinin maskeli göçmenleri diğer göçmenleri zorla geri itmek için kullandığı iddialarına yanıt verdi.

Magnus, Komisyonun konuya ilişkin haberlerin farkında olduğunu belirterek iddiaların araştırılmasının üye devletlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Üye ülkelerin, iddiaları inceleyerek olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve tespit edilen olası ihlallere yönelik gerekli adımların atılmasını sağlaması gerektiğini kaydeden Magnus, Komisyonun bu özel vakaya ilişkin ilave bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Magnus, dış sınırların yönetimi ve korunmasının üye devletlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek bunun, AB'nin hukuki çerçevesi içinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, sınır yönetimi faaliyetlerinin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurum Frontex tarafından desteklendiğini ve AB'nin mali araçlarıyla finanse edildiğini ifade etti.

Magnus ayrıca, etkin sınır yönetiminin her zaman temel haklara saygı temelinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BBC'nin 14 Nisan'daki haberinde, Yunan polisinin bazı göçmenleri diğer göçmenleri Türkiye sınırına zorla geri itmek için kullandığına dair geniş kapsamlı bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

Haberde, iç polis belgelerinde bu kişilerin üst düzey yetkililerin bilgisi dahilinde görevlendirildiğinin aktarıldığı ifade edilmişti.

Tanıkların, göçmenlerin soyulduğu, darbedildiği ve kötü muameleye maruz kaldığı yönünde iddialarda bulunduğu kaydedilmiş, ayrıca bu uygulamaların en az 2020'den bu yana sürdüğünün öne sürüldüğü belirtilmişti.

FRONTEX VE GERİ İTME VAKALARI

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ve Yunanistan sahil güvenliğinin dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer aldı. Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelleyip, zarar verip hatta batırırken Frontex olanlara göz yumuyordu.

Bunlar üzerine Brüksel'de eleştirilere, izahat talebi ve soruşturmalara hedef olan Frontex ve yönetiminin temel hak ihlallerini önlemediği sonucuna varılsa da iddiaların arkası kesilmedi.

Bu haberler tanık ifadeleri, video kayıtları, uydu görüntüleri gibi çok sayıda kanıtla desteklendi. Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege Denizi'nde geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.