Star.com.tr 29 Mart 2021 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:50

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı UNHCR, son aylarda sığınmacıların Yunanistan topraklarına ulaştıktan hemen sonra yada denizde Türk kara sularına geri itildiğini veya denizde tehlikeli bir durumda bırakıldığına dair çok sayıda rapor alındığını söyledi.

Yunan yetkililer yayınlanan raporu reddetti.

AB'nin içişleri komiseri Ylva Johansson, Midilli adasına yaptığı ziyarette, "BMMYK raporu hakkında çok endişeliyim ve gerçekten yakından incelenmesi gereken bazı özel durumlar var." dedi.

Johansson, "Yunan makamlarının bu iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Johansson ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Yunanistan Bakan Notis Mitarachi, Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuka bağlı kaldığını söyledi ve "Yunan sahil güvenliğinin geri itmelere karıştığını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Mitarachi, Yunan yargısı ve AB'nin sınır dairesi Frontex tarafından yürütülen bağımsız soruşturmalarda ihlal tespit edilmediğini söyledi.

Türkiye mültecileri kurtarıyor

Yunanistan'ın son bir ayda Türk kara sularına geri ittiği 468 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki 13 kişilik Afgan bir ailenin, koronavirüs testi yaptırılacağı bahanesiyle kaldıkları sığınmacı kampından alınarak lastik botla zorla Türkiye'ye geri itildiği bildirildi.

Kapasitesinin üzerinde doldurulan lastik botlar ve teknelerle Ege Denizi'ne açılan sığınmacıların bu riskli yolculuğu, ölümlerle de sonuçlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 1 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında 4 sığınmacı, yasa dışı geçiş sırasında hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerin geçişleri, son dönemde Yunanistan'ın sergilediği tutum nedeniyle daha da zorlu hale geldi. Ülkeye geçmek isteyen sığınmacıları kötü muameleye maruz bırakan ve Türk kara sularına geri dönmeye zorlayan Yunanistan, şubat ayından bu yana karaya ulaşan veya kampa yerleştirilen sığınmacıları da zorla botlara bindirerek Türkiye sularına bırakmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan sınır hattında takındığı tavrın cinayet olduğunu bilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrına ilişkin, "Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Brüksel'deki temaslarına ilişkin genel değerlendirmesi sorulan Erdoğan, İdlib'de yaşanan gelişmeler ve mülteci krizinin yeni boyutlara ulaşması üzerine kapsamlı bir diplomasi trafiği başlattıklarını belirtti.

Erdoğan, yoğun bir telefon diplomasisinin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Türkiye'ye geldiğini, İdlib'de geçici ateşkesi sağlamak amacıyla Moskova'ya gittiklerini ve geçici ateşkes sağladıklarını anımsattı.

Hem İdlib'deki durumu hem de mülteci meselesini ele almak için Brüksel'de temaslarda bulunduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meseleyi sadece bu iki konudan ibaret görmüyoruz. Bu yüzden kapsamlı bir hazırlık yaptık. Hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini ele aldık. NATO ve AB ilişkilerimizi nasıl güçlendirebiliriz diye müzakerelerde bulunduk. Burada hem NATO'nun hem de AB'nin üzerine düşen görevlerinin olduğunu muhataplarımıza ilettik. 28 Şubat'ta NATO'yu acil toplantıya çağırdık ve taleplerimizi resmi olarak ilettik. 11 Mart Çarşamba günü yapılacak NATO Toplantısı'ndan olumlu bir netice çıkmasını bekliyoruz."

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