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Dünya

Abbas: Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin 'tek çözüm' olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 07:41 - Güncelleme:
Abbas: Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'daki evinde Blair ile "Filistin topraklarındaki son gelişmeleri" görüştü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda Abbas, "acilen ateşkes sağlanması, tüm İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne acilen insani yardımın ulaştırılması" gerektiğini belirtti.

Abbas, "Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi. Filistin devletinin uluslararası toplumun desteğiyle bölgenin tüm sorumluluklarını üstlenmesi sağlanmalıdır." dedi.

Hamas'ın "silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini" isteyen Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası programına, uluslararası meşruiyetine bağlı kalarak siyasi faaliyetlerde bulunması" gerektiğini kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01:48 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "tek çözüm" olduğunu söyledi

01:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de zafer vaadinin askeri çıkmaz ve savaş suçu ithamlarıyla sonuçlandığını", "İran'ın nükleer programını yok etme hayallerinin ise başarısız" olduğunu belirtti

00:01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail tarafından öldürülen Kassam Tugayları'nın eski komutanı Muhammed ed-Dayf'ın, "siyonist düşmana tarihindeki en ağır darbeyi vurduğunu" açıkladı

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