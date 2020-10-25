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Dünya

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çıkar ittifakının felakete yol açacağını söyledi.

AA25 Ekim 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 09:46
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Sosyalist Enternasyonal Örgütü'nün düzenlediği sanal toplantıya katılan Şas, söz konusu ittifakın tüm barış fırsatlarını yok ettiğini ve bölgedeki istikrarı sarstığını belirtti.

"Netanyahu-Trump arasındaki çıkar ittifakı felakete yol açacak." ifadesini kullanan Şas, barışın tesis edilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Filistin halkının haklarını geri almasıyla mümkün olduğunu, bunun başında da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının geldiğini kaydetti.

Filistinliler, başta Trump'ın ilan ettiği sözde Yüzyılın Anlaşması Planı olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrail'e ilhak edilmesi ve Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi gibi bir dizi sorunla karşı karşıya bulunuyor.

- İSRAİL İLE NORMALLEŞEN SON ÜLKE SUDAN OLDU

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Trump, önceki gün de Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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