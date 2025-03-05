Abbas'tan Mısır'ın Gazze tutumuna destek

Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Arap Birliği Zirvesi kapsamında Kahire'de bir araya geldi.

Görüşme sırasında Abbas, Mısır'ın Filistin halkının haklarına, özellikle de başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma haklarına verdiği desteğin yanı sıra Filistin halkının yerinden edilmesine ve topraklarının boşaltılmasına karşı sergilediği tutumun Filistinlilerin tutumuyla örtüşmesi ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabalarını övdü.

Filistin meselesindeki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Mısırlı mevkidaşına teşekkürlerini sunan Abbas, Filistinlilerin yerlerinden edilmeden kendi topraklarında Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme yönündeki "Mısır-Filistin-Arap planı"ndan övgüyle bahsetti.



Gazze Şeridi'nin, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, diğer Filistin toprakları gibi, onun üzerinde de siyasi ve hukuki vesayeti bulunduğunu vurgulayan Abbas, dünyadaki dostların katkılarıyla yeniden inşa hazırlıkları kapsamında halkın ikamet yerlerine dönüşü amacıyla temel hizmetlerin sağlanmaya başlanması için gerekli planlamaların yapıldığına işaret etti.

Abbas, önceliğin ateşkesin pekiştirilmesi, yardım sağlanması, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluğu üstlenmesi, Filistin hükümet kurumlarının temel hizmetleri sağlamak üzere çalışmaya başlaması ve üzerinde mutabakata varılan çalışma komitesinin görevine başlamasının sağlanması olduğunu belirtti.

Abbas ayrıca İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını ilhak etmeye yönelik tüm tek taraflı eylemlerini, yerleşim faaliyetlerini ve girişimlerini durdurmak için çaba gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, başta Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik devam eden saldırılarını durdurması ve İsrail'in uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka meydan okuduğu yerleşim, ilhak ve ırkçı yayılma projelerini durdurması için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olmaksızın bölgede güvenlik, barış ve istikrar sağlanamayacaktır." dedi.