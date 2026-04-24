  • ABD 10 milyon dolar ödül koydu: Rahim al-Saraji her yerde aranıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 10:42
ABD, İran destekli milis gruplara yönelik baskısını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin "terör örgütü" olarak tanıdığı İran destekli Irak silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın (KSS) lideri Hashim Finyan Rahim Al-Saraji'nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği ifade edildi. Silahlı grubun "Irak'ta sivilleri öldürdüğü, ABD diplomatik tesislerine, ayrıca Irak ve Suriye'deki ABD askeri üslerine ve personeline saldırdığı" belirtildi.

Al-Saraji, Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki Şii ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi'nde bir koltuğa sahip.

NE OLMUŞTU

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran savaşı sırasında Irak'ın başkentindeki ABD büyükelçiliğini, ABD'nin Bağdat Havalimanındaki diplomatik ve lojistik tesisini ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahalarını hedef almıştı.

Ayrıca bu hafta ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, ülkedeki İran destekli milisleri dağıtması için baskı yapmak amacıyla Irak'a dolar akışını durdurdu ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya aldı.

  • Ketaib Seyyid eş-Şühedan
  • Hashim Finyan Rahim al-Saraji
  • Iraklı silahlı grup

