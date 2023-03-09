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Dünya

ABD, 11 Eylül saldırılarının şüphelisini 20 yıllık tutukluluğun ardından serbest bıraktı

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide ile bağlantısından şüphelenilen 48 yaşındaki Suudi Ghassan al-Sharbi, Guantanamo hapishanesindeki 20 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
ABD, 11 Eylül saldırılarının şüphelisini 20 yıllık tutukluluğun ardından serbest bıraktı
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ABD Savuma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Şubat 2022'de al-Sharbi'nin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturmadığı ve tutukluluğunun devam etmesine gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Eylül 2022'de Kongre'ye al-Sharbi'nin Suudi Arabistan'a geri gönderme niyetini bildirdiği belirtildi.

Pakistan'da Mart 2002'de gözaltına alınan ve hakkında suçlama yapılmadan 20 yıldır Guantanamo'da tutulan al-Sharbi'nin, El Kaide için bomba yapımı eğitimi aldığından şüphelenilmişti.

Ghassan al-Sharbi ülkesine gönderilirken ABD, 25 Şubat'ta da Guantanamo'da 20 yıldan fazla tutuklu bulunan Pakistanlı 2 kardeş Abdul ve Muhammed Rabbani'yi serbest bırakmıştı.

- GUANTANAMO İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE ANILIYOR

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 12 Şubat'taki günlük basın toplantısında, Başkan Joe Biden yönetiminin Guantanamo Hapishanesini 4 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar kapatmayı planladığını söylemişti.

  • 11 Eylül saldırıları
  • tutuklama

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