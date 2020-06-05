ABD 19 yıl sonra çekileceğini söylemişti: Hava saldırılarına devam ediyor!

star.com.tr 05 Haziran 2020 Cuma 20:50 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 20:50

ABD ordusu, Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki ateşkesin bitmesi üzerinden bir hafta geçtikten sonra, Taliban'a yönelik ilk hava saldırılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cuma günü yapılan bu açıklamadan sonra Taliban'dan henüz bir cevap gelmedi.

Afganistan'daki ABD kuvvetleri sözcüsü Albay Sonny Leggett, Cuma günü öğleden sonra, Farah eyaletinde bir dizi hava saldırısının düzenlendiğini ve Afgan güçlerine saldıran 25 Taliban militanın hedef alındığını belirtti.

Perşembe gecesi ABD hava kuvvetleri, Kandahar eyaleti üzerinde, sayıları henüz tam olarak belirlenemeyen Taliban militanlarını vurdu.

Legget, yaptığı açıklamada "Bunlar, bayram ateşinin başlamasından bu yana ABD'nin Taliban'a düzenlediği ilk hava saldırılarıydı," dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Tekrarlıyoruz; tüm taraflar, barış sürecinin gerçekleşmesine izin vermek için şiddeti azaltmalı."

23 Mayıs'ta Taliban, Ramazan Bayramının kutlanabilmesi için Afgan güçleriyle üç günlük bir ateşkes ilan etmişti.

Kabil'deki hükümet bu ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve kuvvetlerine ateşkese uymalarını emretti.

Afganistan hükümeti, yüzlerce Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının hızlandırdığını ve Taliban ile uzun süredir devam eden barış görüşmelerine başlamaya hazır olduklarını söyleyerek, ülke çapında şiddetin genel olarak düştüğünü de sözlerine ekledi.

ABD, güvenlik garantisi verildiği taktirde tüm birliklerini geri çekeceği üzerine, Taliban ile Şubat ayında bir anlaşma imzalamıştı. İmzalanan anlaşmaya karşın ABD hava saldırılarını sürdürüyor.

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