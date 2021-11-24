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Dünya

ABD, 27 kişi ve kuruluşu kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Çin, Japonya, Pakistan ve Singapur'dan toplam 27 kişi ve kuruluşun kara listeye eklendiğini duyurdu.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 21:02 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:02
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ulusal güvenliğe veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunan 27 yabancı kişi ve kuruluşun kara listeye alındığı bildirildi.

Söz konusu kişi ve kuruluşların Çin, Japonya, Pakistan ve Singapur'da bulunduğu belirtilen açıklamada, Rusya merkezli bir kuruluşun da "Askeri Son Kullanıcı" listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, küresel ticaretin, ulusal güvenlik riskleri yerine barışı, refahı ve iyi ücretli işleri desteklemesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığının ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ihracat kontrollerini etkin bir şekilde kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Raimondo, "Bugün aldığımız kararlar, Amerikan teknolojilerinin Çin'in ve Rusya'nın askeri gelişimine yönlendirilmesini engellemeye ve Pakistan'ın korunaksız nükleer faaliyetleri veya balistik füze programı gibi nükleer silahların yayılmasını önleme faaliyetlerine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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