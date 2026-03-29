  • ABD, 3 bin 500 askerin bulunduğu hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı
ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu 'USS Tripoli' hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.

AA29 Mart 2026 Pazar 07:17
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, geminin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Amerikan basınına göre, ABD, bölgeye halihazırda 5 bini deniz piyadesi, 2 bini hava indirme birliği olmak üzere 7 bin askerini yönlendirmiş durumda bulunuyor.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

