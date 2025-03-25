ABD 3 kişiyi resmen ''yabancı düşman'' ilan etti

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Tren de Aragua" üyesi olduğu belirtilen 3 kişi "yabancı düşman" ilan edildi.

Cinayet, fidye için adam kaçırma ve diğer suçlarla arandıkları kaydedilen kişilerin, Şili'ye iade edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Adrian Rafael Gamez Finol, Miguel Oyola Jimenez ve Edgar Javier Benitez Rubio adlı 3 kişinin, ABD'ye yasa dışı bir şekilde girdiği belirtilirken, Şili'nin ABD'den bu kişilerin iade edilmelerine yardımcı olmasını istediği kaydedildi.

ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ 261 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Washington, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.