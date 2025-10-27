İSTANBUL 27°C / 13°C
Dünya

ABD 30 dakikada F-18 ve helikopterini kaybetti! Peş peşe okyanusa çakıldılar

ABD Pasifik Filosu, USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ayrı kazalar sonucunda Güney Çin Denizi'ne düştüğünü açıkladı. 2 hava aracında bulunan toplam 5 personelin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 08:56
ABD 30 dakikada F-18 ve helikopterini kaybetti! Peş peşe okyanusa çakıldılar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu. ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi'ne düştü. Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

