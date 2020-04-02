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Dünya

CDC Direktörü Dr. Robert Redfield: 4 hastadan biri koronavirüs belirtilerini göstermiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield basın yaptığı açıklamada, her 4 koronavirüs (Covid-19) hastasından bir tanesinin belirtileri göstermediğini belirtti. Belirti göstermeyen koronavirüs hastalarının farkında olmadan hastalığı bulaştırdığını ifade eden Dr. Redfield, sosyal mesafe ve evde karantina tedbirlerine rağmen virüsün bu şekilde yayılmaya devam ettiğini vurguladı.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:01
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CDC Direktörü Dr. Redfield dikkate değer sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının mevcut belirtileri göstermediğini (asemptomatik) ve bu hastaların farkında olmadan hastalığı bulaştırdığını açıkladı. Dr. Redfield alınan tedbirlere rağmen koronavirüsün yayılmaya devam etmesini ‘hastaların yüzde 25 kadarının ilk 48 saat belirti göstermemesi’ olarak değerlendirdi. Sosyal mesafe ve evde karantina tedbirlerine ek olarak koruyucu maskenin gerekliliği ifade edildi.

New England Tıp Dergisi tarafından yayınlanan bir raporda, 26 yaşındaki bir koronavirüs hastasının 7’inci, 10’uncu ve 11’inci günde koronavirüs testlerinin pozitif olduğu ama hiçbir belirti taşımadığı vurgulandı. NBA takımı Utah Jazz’ın oyuncusu Donovan Mitchell ve film yıldızı İdris Elba, koronavirüs testlerinin pozitif sonuç vermesine rağmen belirtileri hiç göstermediklerini ya da geç gösterdiklerini daha önce açıklamıştı.

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