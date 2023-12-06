ABD, 4 Rus askeri savaş suçu işlemekle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle suçlanan 4 Rus asker, ABD savaş suçları yasası kapsamında ilk suçlanan kişiler oldu. Askerler hakkında hazırlanan 9 sayfalık iddianamede, işkence, insanlık dışı muamele ve savaş suçu işlemek için komplo kurma iddiaları yer alıyor. İddianameye göre, söz konusu askerler, ABD vatandaşını sorgulamış, dövmüş, işkence etmiş ve öldürmekle tehdit etmişler. Söz konusu askerlerin isimlerinin Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik, Valerii ve Nazar olduğu açıklandı.

İddianamenin sunulduğu Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcısı Jessica Aber, "Bu suçlamalar, sanıkların iddia edilen eylemlerinin yalnızca Savaş Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ağır ihlali değil, aynı zamanda ABD yasalarının da ihlali olduğunu yansıtmaktadır" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgaline tanık olurken, ABD Adalet Bakanlığı da tanık oldu. Bu nedenle Adalet Bakanlığı, bir ABD vatandaşına karşı iğrenç suçlar işledikleri gerekçesiyle Rusya'ya bağlı dört askeri personel hakkında ABD savaş suçları yasası kapsamında ilk kez suç duyurusunda bulundu" dedi.