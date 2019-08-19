26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6618
  • 6,2788
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi yaptı

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

  • DHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos´ta Kaliforniya´da bulunan San Nicolas Adası´nda gerçekleştirildiğini bildirdi.
 
`ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ´
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD´nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması´ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.
 
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

"Her damla kanının intikamını alacağız"

'Her damla kanının intikamını alacağız'

İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

IKBY: Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız

IKBY: Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'ye teşekkür etti

Başkan Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Başkan Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA