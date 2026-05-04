  ABD-AB hattında gerilim: Zamanlama sürpriz oldu
Dünya

ABD-AB hattında gerilim: Zamanlama sürpriz oldu

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki asker sayısını azaltma açıklamasının zamanlamasının sürpriz olduğunu belirtti.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi öncesi basına açıklamada bulundu.

ABD'nin zaman zaman Avrupa'daki askeri birlik sayısını azaltmaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kallas, "Duyurunun zamanlaması sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Kallas, bunun NATO içindeki Avrupa kanadını güçlendirmenin gerekliliğini gösterdiğini belirterek, "Daha fazlasını yapmalıyız. Avrupa'daki Amerikan birlikleri sadece Avrupa'nın değil Amerika'nın çıkarlarını da koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ASKERİ KAPASİTEMİZİ ARTIRMALIYIZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de etkinliğe girişinde basına yaptığı açıklamada, zirvede ilk olarak enerji konusunun ele alınacağını dile getirdi.

"İthal fosil yakıtlara aşırı bağımlıyız ve bu nedenle her zaman dalgalı küresel piyasalara bağlı kalıyoruz. Avrupa'da kendi kaynaklarımızı artırmamız gerekiyor. Bunlar yenilenebilir enerji ve nükleer enerjidir." diyen von der Leyen, bunların yerli üretim, daha ucuz ve güvenilir olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kendimizi savunup koruyabilmek için askeri kapasitemizi artırmalıyız. Yatırımlar için halihazırda büyük miktarda kaynak bulunuyor. Artık askeri kapasite üretim süreçlerini gerçekten hızlandırmalı ve artırmalıyız." dedi.

Diğer önemli unsurun da güvenilir tedarik zincirleri olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, ortaklıkları artırdıklarını ve serbest ticaret anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti.

Bu çerçevede Meksika'ya da yakın zamanda ziyaret düzenleyeceğini söyleyen von der Leyen, "Çünkü benzer düşüncelere sahip dostlarla istikrarlı ve güvenilir tedarik zincirleri kurabilirsiniz. Avrupa, dünyanın en geniş serbest ticaret anlaşmaları ağına sahip." diye konuştu.

