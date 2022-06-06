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Dünya

ABD, Abramoviç'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti

ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
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New York Güney Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.

Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtilen açıklamada, uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

  • Rus oligark Roman Abramoviç
  • rusya

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