ABD: AB'ye güvenimiz tam

Hovenier, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Barış ve Demokrasi Zirvesi'nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kosova'yı AB'nin bir üyesi ve Avrupa kurumlarının bir parçası olarak görmek istediğini belirten Hovenier, "ABD, diyalogda arabuluculuk konusunda AB'ye tam güven duyuyor. ABD, bu politikanın objektif uygulayıcıları olarak (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell ve (AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav) Lajçak'a da tam güven duyuyor." dedi.

Bölgeye barışı ancak diyaloğun getirebileceğini vurgulayan Hovenier, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçteki tüm aktörlerin içinde bulundukları süreci kabul etmeleri ve kendilerine dağıtılan kartlarla poker oynamaları önemli. Bu vizyon doğrultusunda, beklentilerimiz olan ilişkilerin normalleştirilmesi, Ohri Anlaşması ve anlaşma ekinin her iki taraftan da tam olarak uygulanmasına yönelik çalışmalar, Kosova'yı Avrupa-Atlantik yapılarına tam entegrasyon konusunda paylaştığımız vizyona yaklaştırıyor."

Hovenier ayrıca Kosova ile Sırbistan arasında kalıcı barışın ancak karşılıklı tanınmayla sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 14 Eylül'de Brüksel'de AB arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasında yapılan görüşmede, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın ülkesine karşı pozisyon aldığını belirtmişti.

AB Konseyi, bir süre önce Sırbistan ve Kosova'ya normalleşme için adım atmamaları halinde AB yolundaki fırsatları kaybedecekleri uyarısında bulunmuştu.

- Kosova-Sırbistan ilişkileri

Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Mayıs sonunda Kosova'nın kuzeyinde çıkan gerginlik, normalleşme sürecinin tıkanmasına neden olmuştu.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

Taraflar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel'de 14 Eylül'de yaptıkları son toplantıda uzlaşamamıştı.