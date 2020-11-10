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Dünya

ABD Adalet Bakanı yetki verdi: Soruşturulacak

ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin 'yolsuzluk' iddialarını soruşturacak.

AA10 Kasım 2020 Salı 07:46 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:06
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ABD Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre, Barr, Adalet Bakanlığındaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı.

Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir." ifadesini kullandı.

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

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