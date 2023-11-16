ABD-Adriyatik Haritası Ülkeleri 20. Bakanlar Toplantısı sona erdi

Kuzey Makedonya'nın ABD-Adriyatik Haritası Dönem Başkanlığı kapsamında Üsküp'te düzenlenen toplantıya, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska'nın yanı sıra ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Yardımcısı Slaven Galic, Hırvatistan Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Savunma İşbirliği Yetkilisi İgor Gabric katıldı.

Gözlemci ülke statüsündeki Kosova'nın Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Sırbistan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nemanja Starovic ve Slovenya Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Aljosa Selan da toplantıda yer aldı.

Toplantının sonunda katılımcılar tarafından ortak deklarasyon imzalandı, Petrovska ve Wallander ise ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska, bu girişimdeki beş ülkeden dördünün NATO üyesi olduğunu anımsatarak, bu ülkelerin kolektif ve bölge güvenliğine aktif katkı sağladıklarını söyledi.

A5 ülkelerinin, bölgedeki tüm ülkeleri Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda desteklemeye devam edeceğini söyleyen Petrovska, NATO'nun açık kapı politikasının, bölgesel işbirliği ve güvenliğin güçlendirilmesi noktasında önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Bu girişim sayesinde bölgenin büyük başarı elde ettiğini dile getiren Petrovska, sürekli karşılıklı destek ve işbirliği aracılığıyla "daha istikrarlı ve daha güvenli bir bölge" yönündeki ortak amaçlara ulaşılabileceğini belirtti.

Güvenliğin güçlendirilmesi için bölgesel işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiği görüşünü paylaşan Petrovska, "Bilgi alışverişi, bölgesel istikrarımıza zarar verebilecek üçüncü tarafların etkisine karşı kendimizi ortaklaşa savunmamıza olanak tanıyacaktır." dedi.

A5 ülkelerinin, (Rusya'nın) Ukrayna'ya yönelik nedensiz saldırganlığını oy birliğiyle kınadığına işaret eden Petrovska, bunun küresel ve bölgesel barışı ve güvenliği tehdit teşkil ettiğini söyledi.

Petrovska, "Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için her türlü hakka sahip olan Ukrayna'ya desteğimize olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wallander de A5 girişiminin gücünün sözlerle değil, eylemlerle ölçülebileceğini ifade etti.

ABD'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini dile getiren Wallander, ülkesinin, bu girişimdeki ülkelerle sahip olduğu güçlü ilişkiden gurur duyduğunu belirterek, "Birlikte attığımız her adım, barışın sadece bir arzu değil, tüm küresel toplum için bir gerçeklik olduğu bir dünyaya doğru atılmış bir adımdır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna meselesine değinen Wallander, "Ukrayna halkının yanındayız. Onların mücadelesi, sadece toprak için değil, hepimizin önemsediği ve koruduğu değerlerle ilgilidir." dedi.

A5 2024 dönem başkanlığı Arnavutluk'a devredildi.

Güneydoğu Avrupa ülkelerine Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinde destek olmak amacıyla 2003'te Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve ABD girişimiyle oluşturulan A5'e, 2008'de Bosna Hersek ve Karadağ da dahil olmuştu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek, A5'in üyesi konumundayken Kosova, Sırbistan ve Slovenya ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.