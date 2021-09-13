ABD, Afgan pilotlar konusunda Özbekistan ile anlaştı!

13 Eylül 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:33

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bir grup Afgan askeri pilotunu ABD askeri üssüne transfer etmek için Özbekistan ile anlaşmaya vardığı açıklandı.



Ülkede iktidarı ele geçiren Taliban'ın pilotları ve ekipmanlarını Kabil'e teslim etmesi için Özbekistan'a baskı yaptığı ifade edildi.

Askeri pilotların hava saldırıları nedeniyle Taliban'ın en nefret ettiği ordu grubu olduğu söyleniyor.



Taliban'la ilişkisinin bozulmasını istemeyen Özbekistan ise ABD'den sorunu bir an önce çözmesini istiyor.

Pilotlar, geçen ay ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban'dan kaçmak için ailelerini Afgan savaş uçaklarıyla Özbekistan'a götürdü. Özbekistan'a kaçan Afgan pilot ve ailelerinin sayısının 585 olduğu biliniyor.