Pakistan Başbakanı İmran Han: ABD, Afganistan konusunda 15 yıldır söylediklerimizle ilk kez hemfikir

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Han, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın ziyaretine değinerek "Halilzad, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Afganistan'daki barış sürecini görüşmek için gönderildi." diye konuştu.

Partisinin 15 yıldır Afganistan'da çözüm için askeri değil siyasi yolların kullanılmasını savunduğunu hatırlatan Han, "ABD yönetimi, Afganistan konusunda PTI olarak 15 yıldır söylediklerimizle ilk kez hemfikir. ABD, Afganistan'da barış için yardımımızı istiyor. Ancak ben bir şey yapmaktan öte çözümün bir parçası olmamız gerektiğine inanıyorum. Afganistan'da diyalog yoluyla çözüm için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Yemen'deki iç savaşın sona ermesine yönelik arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin de konuşan Han, "Başkası için savaşmaktansa arabulucu olma şansını elde etmemiz çok önemli. Bu nedenle hem Suudi Arabistan hem de İran dışişleri bakanlarıyla görüştüm. İnanıyorum ki Yemen'deki savaşa bir son vereceğiz." dedi.