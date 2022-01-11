ABD, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

AA 11 Ocak 2022 Salı 17:01 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 17:03

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini belirtti.

Horne, açıklamada, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından sağlanacak bu yeni insani yardım doğrudan bağımsız insani yardım organizasyonları üzerinden gönderilecek. Bu yardım, Kovid-19, sağlık hizmetleri eksikliği, kuraklık, yetersiz beslenme ve kış mevsiminin etkisiyle artan insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için Afganlara hayat kurtaran koruma ve barınma, temel sağlık hizmetleri, kış yardımı, acil durum gıda yardımı, su ve hijyen sağlayacak." bilgisini paylaştı.

ABD'nin Afgan halkına, mümkün olan tüm yolları kullanarak desteğini sürdüreceğinin altını çizen Horne, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı göndereceklerini sözlerine ekledi.

Yapılan bu duyuru ile ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a gönderdiği aşı miktarı 4,3 milyonu bulurken, Ekim 2021'den bu yana gönderilen insani yardım tutarı da 782 milyon dolara ulaştı.