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Dünya

Amerikan askerleri, Afganistan'daki 5 üsten çekildi

ABD, Taliban'la vardığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki 5 üssünü kapattı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 17:48 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:55
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Şubatta ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 8 bin 600'e düşürülmesi için belirlenen 135 günlük süre, dün doldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

Yetkili, üslerin Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerindekiler olduğunu ifade ederken, yapılacak resmi açıklama öncesinde çekilmeyle ilgili detay vermekten kaçındı.

ABD ve Taliban heyetleri, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.

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