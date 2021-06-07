Star.com.tr 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 18:41

ABD ordusunun Afganistan'dan hızla geri çekilmesi, ABDli istihbarat servislerini ülkedeki istihbarat toplama, savaşla mücadele operasyonlarını sürdürmenin yeni yollarını aramaya itti.

Afganistan'daki 20 yıllık ABD varlığının merkezinde yer alan ve adı sivil katliamlarla anılan CIA, yerel grupları yakından takip ederken, savaş stratejilerini yakından takip ederek Taliban ve vatandaşlara insansız hava araçları saldırıları düzenlediği ülkedeki üslerini yakında kaybedecek.

ABD ordusu, gelecekteki operasyonlar için Afganistan'a yakın üsleri güvence altına almak için Başkan Biden'a Temmuz ayı başlarından ortasına kadar tüm güçleri geri çekmeye zorlarken baskıyı arttırdı.

Bu konuda en yakın ABD üssü Pakistan olarak görülüyor. CIA, ülkenin batısından Taliban'a karşı İHA saldırıları için yıllarca orada bir üssü kullandı ancak 2011'de ABD'nin Pakistan ile ilişkileri gerilince üs kapatıldı.

ABD ile Pakistan masaya oturduğu, İslamabat hükümeti üslerin kullanılmasının karşılığında belli başlı imtiyazlar isterken kendilerinin izni olmadan hiçbir hedefin vurulmaması şartı koştuğu iddia edildi.

ABD ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in buna şiddetle karşı çıkacağını beklemelerine rağmen, Afganistan savaşı için kullanılan eski Sovyet cumhuriyetlerindeki üslere yeniden erişim seçeneğini de araştırıyorlar.

Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban militanlarının kontrolüne geçti.

Gor Valisi Abdul Zahir Faizzade, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Şahrek ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini ifade eden Faizzade, böylece ilçe merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtti. Faizzade, ilçenin geri alınması için operasyon hazırlıklarının başladığını kaydetti.

Öte yandan Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ömer Şirzad da militanların Uruzgan'ın Gizab ilçesine saldırmasının ardından ilçe merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini bildirdi.

Şirzad, militanların dün akşam saatlerinde Uruzgan'ın Çure ilçesine düzenlediği saldırının geri püskürtüldüğünün altını çizdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise Gizab ilçesine düzenlenen saldırıda 65 güvenlik görevlisinin kendilerine teslim olduğu iddia edildi.

Star.com.tr