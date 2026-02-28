İSTANBUL 8°C / 4°C
Dünya

ABD ait dünyanın en büyük uçak gemisi İsrail'de

İsrail basını, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 07:43 - Güncelleme:
ABD ait dünyanın en büyük uçak gemisi İsrail'de
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma endişeleri sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu. Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi. ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

