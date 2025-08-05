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Dünya

ABD alevler içinde! 5 gündür söndürülemiyor, 72 bin dönüm kül oldu

ABD'nin California eyaletinde 5 gündür söndürülemeyen orman yangınında şu ana kadar 72 bin 460 dönümlük alan küle döndü.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
ABD alevler içinde! 5 gündür söndürülemiyor, 72 bin dönüm kül oldu
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ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda 1 Ağustos'ta başlayan "Gifford" yangını söndürülemiyor.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında alevler şu ana kadar 72 bin 460 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangının Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerini etkilediği belirtildi.

İki bölgede tahliye emirleri ve uyarılarının yürürlükte olduğu, yolun her iki tarafındaki alevler nedeniyle 166 numaralı karayolunun kapatıldığı aktarıldı.

Yangının yoğun çalılıklar ve engebeli arazilerde yoğunlaştığı, 460 yapının risk altında olduğu ifade edildi. 3 kişinin yaralandığı orman yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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