ABD 'an meselesi' olarak duyurdu! İran ile İsrail hakkında çarpıcı misilleme iddiası

İsrail'in Gazze işgaliyle başlattığı Orta Doğu kaosu hem geçen gün katlanarak büyüyor. İran'ın Gazze işgalinin ardından tepki verdiği İsrail, 1 Nisan tarihinde Şam'da bulunan İran büyükelçiliğini hedef almıştı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş ve 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İSRAİL BASINI: "AÇIK VE ETKİLİ" ŞEKİLDE KARŞILIK VERME KARARI ALINDI

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

ABD MEDYASINDAN ÇARPICI ANALİZ

İsrail'in yeni adımı için art arda iki toplantı gerçekleştiren İsrail savaş kabinesinde konuşulanlar merak konusu olurken ABD medyasında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. NBC'ye konuşan, isimleri güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan dört ABD'li yetkili, dün gerçekleşen kabine toplantısı kararının "gizli" sonuçlarını duyurdu. NBC'ye göre İsrail'in İran'a yönelik misillemesinin gerçekleşmesi an meselesi.

İSRAİL'İN ÇEKİNDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan NBC, İsrail'in bölgedeki kaosu daha fazla tırmandırmaktan çekindiğini ve bu nedenle İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına inanıldığına vurgu yaptı. NBC, İsrail savaş kabinesinde "İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanılacağı" kanısının baskın olduğuna dikkat çekti. ABD'li yetkililerin değerlendirmelerinin İran saldırısının öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını belirten NBC, İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceği detayına da yer verdi. Tel Aviv'in İran'ın ciddi bir zarar vermemesinin İsrail'i daha az saldırgan bir yanıta itebileceğinin altının çizildiği haberde İsrail'in İran'ı doğrudan vurmak yerine Suriye'deki milisler veya Hizbullah gibi İran'ın vekillerini vurabileceğini iddia etti.

İSRAİL GENEL KURMAY BAŞKANI: İRAN'IN SALDIRILARI ORTA DOĞU'DA YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI OLUŞTURDU

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların Orta Doğu'da yeni işbirliği fırsatlarına olanak sağladığını belirtti. İsrail Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, İsrail'in güneyindeki Beerşeba'da bulunan ve İran'dan düzenlenen saldırılarda zarar gören Nefatim Hava Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Halevi, "İran, Irak, Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e 350'den fazla balistik füze, seyir füzesi, insansız hava aracı ve füze fırlatıldı." dedi. İran'ın saldırılarını durdurmak için bir koalisyonun harekete geçtiğini vurgulayan Halevi, bu şekilde saldırılara karşı konulduğunu ifade etti. Halevi, İsrail ordusunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İngiltere, Fransa ve ismini açıklamadığı "diğer ortaklarla" birlikte çalıştığını aktardı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının engellendiğini savunan Halevi, ülkesinin uluslararası ortaklarıyla olan işbirliğine dikkati çekti.

Halevi, ülkesini destekleyen ortaklara teşekkür ederek, "İran'ın saldırıları Orta Doğu'da yeni işbirliği fırsatları oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu. İran'ın saldırılarına karşılık vereceklerine işaret eden Halevi, "Durum değerlendirmeleri yapıyoruz ve hazırlık seviyemizi en üst düzeyde tutuyoruz." diye konuştu.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.