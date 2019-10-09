ABD askeri üssünde yeller esiyor! Rus medyası görüntüleri yayınladı
Rus medyası, Türkiye'nin Suriye sınırından sadece birkaç kilometre uzakta olan ve ABD askerlerinin tamamen terk ettiği bir üsse ait görüntüleri yayınladı.
- star.com.tr
Rus yayın kuruluşu RT'nin video ajansı Ruptly, Türkiye sınırına yakın konumdaki Resulayn bölgesinde, ABD'li askerlerin çekildiği bir üssün görüntülerine ulaştı.
Tel Aqram'daki bir tepenin üzerine bulunan ABD askeri üssü, askerlerden geriye kalanlarla birlikte adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.
Görüntülerde ahşap, metal ve plastikten yapılmış barakalar, gözetleme kuleleri ve tel örgüler görüntülenirken, ABD birliklerinin üstten tamamen çekildiği belirtiliyor.
Üstte sadece terör örgütü YPG/PKK paravanı SDG'li teröristlerin bulunuyor.
ABD askerleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanmalarını temizlemeye yönelik gerçekleştireceği harekat için gösterdiği kararlılık sonrası, yıllardır desteklediği YPG/PKK oluşumlarının olduğu bölgeden çekilmeye başladı.
ABD Başkanı Trump, Pazar günü Erdoğan’la görüşmesinin ardından sürpriz bir adım attı.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi.'' açıklamasıyla, bölgeden çekileceklerini duyurmuştu.
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