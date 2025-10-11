ABD askerleri İsrail'e gelmeye başladı

ABD'li haber kuruluşu ABC News'e konuşan iki yetkili, ABD askerlerinin Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek bir koordinasyon merkezi kurmak üzere İsrail'e gelmeye başladığını ifade etti.

Yetkililer, ABD askerlerinin Gazze'ye girmeyeceğini belirtti. Bir yetkiliye göre İsrail'e gönderilecek toplam 200 ABD askeri, ulaşım, planlama, lojistik, güvenlik ve mühendislik alanlarında uzman olacak. Askerler, diğer ülkelerin temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. ABD askerlerinin tamamı, hafta sonu boyunca ABD ve Orta Doğu'daki diğer üslerden hava yoluyla İsrail'e ulaşacak. Yetkililer, ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başında bulunan ve bölgedeki ABD birliklerini denetleyen Amiral Brad Cooper'ın dün İsrail'e geldiğini belirtti.

Yetkililer, ABD askerlerinin ortak bir merkez kurulmasına yardımcı olmak, ardından Gazze'ye gidecek diğer güvenlik güçlerini entegre etmek ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile irtibatı sağlamakla görevlendirildiğini söyledi.