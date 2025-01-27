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Dünya

ABD askerleri PKK/YPG'nin yıktığı köprüye mevzilendi

Suriye'de Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri üzerinde yıktığı Harbi Köprüsü'nü sivillerin geçişi için onarırken, ABD askerleri de köprünün başında mevzilendi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
ABD askerleri PKK/YPG'nin yıktığı köprüye mevzilendi
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Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin yıktığı, kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü sivillerin kullanabilmesi için onarmaya başladı.

Köprünün onarım çalışmaları sırasında ABD ordusu, 4 zırhlı araç, onlarca asker ve 2 iş makinesiyle bölgeye gelerek gözlem yaptı.

AA, ABD askerlerinin, köprünün başında mevzilenerek namlularını bir süre Suriyeli güvenlik güçlerine doğrulttuğu anları görüntüledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN İŞGALİNDE

Fırat Nehri'nin içinden geçtiği Deyrizor'un batısı Şam yönetiminin kontrolünde bulunurken, doğusu ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde.

Harbi Köprüsü, Deyrizor kentinin iki tarafını birbirine bağlayan bir köprü konumundaydı.

AA ekibi, ABD askerlerinden bazılarını görüntüledi.

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